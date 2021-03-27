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Сербия — Португалия: Роналду проводит 172-й матч за сборную, до мирового рекорда — 12 игр

22:50
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Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Сербии. Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» игра стала 172-й за национальную команду. По этому показателю Роналду входит в десятку лучших в истории футбола.

Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану — 184 матча. Вторым идет рекордсмен среди действующих футболистов — капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутва (181). Тройку замыкает еще один действующий игрок — оманец Ахмед Мубарак (180).

Четвертое место занимает рекордсмен по матчам за сборные среди европейцев — испанец Серхио Рамос (179).

Чемпионат мира: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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