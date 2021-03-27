Сербия — Португалия: Роналду проводит 172-й матч за сборную, до мирового рекорда — 12 игр
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Сербии. Для пятикратного обладателя «Золотого мяча» игра стала 172-й за национальную команду. По этому показателю Роналду входит в десятку лучших в истории футбола.
Мировой рекорд принадлежит египтянину Ахмеду Хассану — 184 матча. Вторым идет рекордсмен среди действующих футболистов — капитан сборной Кувейта Бадер Аль-Мутва (181). Тройку замыкает еще один действующий игрок — оманец Ахмед Мубарак (180).
Четвертое место занимает рекордсмен по матчам за сборные среди европейцев — испанец Серхио Рамос (179).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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