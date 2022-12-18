Килиан Мбаппе повторил рекорд финалов чемпионата мира 56-летней давности
Килиан Мбаппе забил за минуту два гола в ворота сборной Аргентины и стал десятым футболистом, которому удалось отличиться более одного раза в финале чемпионата мира. Однако в добавленное время своим дублем Килиану ответил его партнер по «ПСЖ» Лионель Месси. Но Мбаппе не остановился и снова напомнил о себе одноклубнику — на 118-й минуте матча. Француз оказался вторым в истории автором хет-трика в финале ЧМ. Ранее тремя голами отмечался только англичанин Джефф Херст в 1966 году.
Авторы дублей в финалах чемпионатов мира
|
Дата
|
Игрок
|
Команда
|
Матч
|
Голы
|
19.06.1938
|
Луиджи Колаусси
|
Италия
|
Венгрия — 4:2
|
6' (1:0), 35' (3:1)
|
19.06.1938
|
Сильвио Пиола
|
Италия
|
Венгрия — 4:2
|
16' (2:1), 82' (4:2)
|
04.07.1954
|
Хельмут Ран
|
ФРГ
|
Венгрия — 3:2
|
18' (2:2), 84' (3:2)
|
29.06.1958
|
Вава
|
Бразилия
|
Швеция — 5:2
|
9' (1:1), 32' (2:1)
|
29.06.1958
|
Пеле
|
Бразилия
|
Швеция — 5:2
|
55' (3:1), 90' (5:2)
|
30.07.1966
|
Джефф Херст
|
Англия
|
ФРГ — 4:2 (д.в.)
|
18' (1:1), 101' (3:2), 120' (4:2)
|
25.06.1978
|
Марио Кемпес
|
Аргентина
|
Нидерланды — 3:1 (д.в.)
|
38' (1:0), 105' (2:1)
|
12.07.1998
|
Зинедин Зидан
|
Франция
|
Бразилия — 3:0
|
27' (1:0), 45+1' (2:0)
|
30.06.2002
|
Роналдо
|
Бразилия
|
Германия — 2:0
|
67' (1:0), 79' (2:0)
|
18.12.2022
|
Килиан Мбаппе
|
Франция
|
Аргентина — 3:3 (пен. — 2:4)
|
80' (1:2), 81' (2:2), 118' (3:3)
|
18.12.2022
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
Франция — 3:3 (пен. — 4:2)
|
23' (1:0), 109' (3:2)
В Катаре Мбаппе и Месси преодолели отметку в шесть мячей, на которой останавливались лучшие снайперы восьми из одиннадцати последних турниров. Заодно француз повторил лучший результат XXI, повторив достижение Роналдо 20-летней давности. Рекорд — 13 голов за чемпионат — принадлежит другому великому французскому форварду Жюсту Фонтэну.
Футболисты, которые забили больше шести голов на одном чемпионате мира
|
Год
|
Игрок
|
Команда
|
Матчи
|
Голы
|
1958
|
Жюст Фонтэн
|
Франция
|
6
|
13
|
1954
|
Шандор Кочиш
|
Венгрия
|
5
|
11
|
1970
|
Герд Мюллер
|
ФРГ
|
6
|
10
|
1950
|
Адемир
|
Бразилия
|
6
|
9
|
1966
|
Эйсебио
|
Португалия
|
6
|
9
|
1930
|
Гильермо Стабиле
|
Аргентина
|
4
|
8
|
2002
|
Роналдо
|
Бразилия
|
7
|
8
|
2022
|
Килиан Мбаппе
|
Франция
|
7
|
8
|
1938
|
Леонидас
|
Бразилия
|
4
|
7
|
1970
|
Жаирзиньо
|
Бразилия
|
6
|
7
|
1974
|
Гжегож Лято
|
Польша
|
7
|
7
|
2022
|
Лионель Месси
|
Аргентина
|
7
|
7
В списке французских на ЧМ Мбаппе с 12 голами уступает только Фонтэну. При этом за два турнира форвард «ПСЖ» оформил уже хет-трик и три дубля. Причем сборная Аргентины — любимый соперник Килиана: в 1/8 финала российского турнира он отметился двумя точными ударами, а в катарском финале — тремя.
Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира
|
Дата
|
Город
|
Стадия
|
Матчи
|
Голы
|
21.06.2018
|
Екатеринбург
|
Гр.турнир
|
Перу — 1:0
|
34' (1:0)
|
30.06.2018
|
Казань
|
1/8 финала
|
Аргентина — 4:3
|
64' (3:2), 68' (4:2)
|
15.07.2018
|
Москва
|
Финал
|
Хорватия — 4:2
|
65' (4:1)
|
22.11.2022
|
Эль-Вакра
|
Гр.турнир
|
Австралия — 4:1
|
68' (3:1)
|
26.11.2022
|
Доха
|
Гр.турнир
|
Дания — 2:1
|
61' (1:0), 86' (2:1)
|
04.12.2022
|
Доха
|
1/8 финала
|
Польша — 3:1
|
74' (2:0), 90+1' (3:0)
|
18.12.2022
|
Лусаил
|
Финал
|
Аргентина — 2:3 (д.в.)
|
80' (1:2), 81' (2:2), 118' (3:3)