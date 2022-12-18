Килиан Мбаппе повторил рекорд финалов чемпионата мира 56-летней давности

Килиан Мбаппе забил за минуту два гола в ворота сборной Аргентины и стал десятым футболистом, которому удалось отличиться более одного раза в финале чемпионата мира. Однако в добавленное время своим дублем Килиану ответил его партнер по «ПСЖ» Лионель Месси. Но Мбаппе не остановился и снова напомнил о себе одноклубнику — на 118-й минуте матча. Француз оказался вторым в истории автором хет-трика в финале ЧМ. Ранее тремя голами отмечался только англичанин Джефф Херст в 1966 году.

Авторы дублей в финалах чемпионатов мира

Дата Игрок Команда Матч Голы 19.06.1938 Луиджи Колаусси Италия Венгрия — 4:2 6' (1:0), 35' (3:1) 19.06.1938 Сильвио Пиола Италия Венгрия — 4:2 16' (2:1), 82' (4:2) 04.07.1954 Хельмут Ран ФРГ Венгрия — 3:2 18' (2:2), 84' (3:2) 29.06.1958 Вава Бразилия Швеция — 5:2 9' (1:1), 32' (2:1) 29.06.1958 Пеле Бразилия Швеция — 5:2 55' (3:1), 90' (5:2) 30.07.1966 Джефф Херст Англия ФРГ — 4:2 (д.в.) 18' (1:1), 101' (3:2), 120' (4:2) 25.06.1978 Марио Кемпес Аргентина Нидерланды — 3:1 (д.в.) 38' (1:0), 105' (2:1) 12.07.1998 Зинедин Зидан Франция Бразилия — 3:0 27' (1:0), 45+1' (2:0) 30.06.2002 Роналдо Бразилия Германия — 2:0 67' (1:0), 79' (2:0) 18.12.2022 Килиан Мбаппе Франция Аргентина — 3:3 (пен. — 2:4) 80' (1:2), 81' (2:2), 118' (3:3) 18.12.2022 Лионель Месси Аргентина Франция — 3:3 (пен. — 4:2) 23' (1:0), 109' (3:2)

В Катаре Мбаппе и Месси преодолели отметку в шесть мячей, на которой останавливались лучшие снайперы восьми из одиннадцати последних турниров. Заодно француз повторил лучший результат XXI, повторив достижение Роналдо 20-летней давности. Рекорд — 13 голов за чемпионат — принадлежит другому великому французскому форварду Жюсту Фонтэну.

Футболисты, которые забили больше шести голов на одном чемпионате мира

Год Игрок Команда Матчи Голы 1958 Жюст Фонтэн Франция 6 13 1954 Шандор Кочиш Венгрия 5 11 1970 Герд Мюллер ФРГ 6 10 1950 Адемир Бразилия 6 9 1966 Эйсебио Португалия 6 9 1930 Гильермо Стабиле Аргентина 4 8 2002 Роналдо Бразилия 7 8 2022 Килиан Мбаппе Франция 7 8 1938 Леонидас Бразилия 4 7 1970 Жаирзиньо Бразилия 6 7 1974 Гжегож Лято Польша 7 7 2022 Лионель Месси Аргентина 7 7

В списке французских на ЧМ Мбаппе с 12 голами уступает только Фонтэну. При этом за два турнира форвард «ПСЖ» оформил уже хет-трик и три дубля. Причем сборная Аргентины — любимый соперник Килиана: в 1/8 финала российского турнира он отметился двумя точными ударами, а в катарском финале — тремя.

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира