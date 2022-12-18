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Килиан Мбаппе повторил рекорд финалов чемпионата мира 56-летней давности

Кирилл Бурдаков
Статистик
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Килиан Мбаппе.
Фото Global Look Press

Килиан Мбаппе забил за минуту два гола в ворота сборной Аргентины и стал десятым футболистом, которому удалось отличиться более одного раза в финале чемпионата мира. Однако в добавленное время своим дублем Килиану ответил его партнер по «ПСЖ» Лионель Месси. Но Мбаппе не остановился и снова напомнил о себе одноклубнику — на 118-й минуте матча. Француз оказался вторым в истории автором хет-трика в финале ЧМ. Ранее тремя голами отмечался только англичанин Джефф Херст в 1966 году.

Авторы дублей в финалах чемпионатов мира

Дата

Игрок

Команда

Матч

Голы

19.06.1938

Луиджи Колаусси

Италия

Венгрия — 4:2

6' (1:0), 35' (3:1)

19.06.1938

Сильвио Пиола

Италия

Венгрия — 4:2

16' (2:1), 82' (4:2)

04.07.1954

Хельмут Ран

ФРГ

Венгрия — 3:2

18' (2:2), 84' (3:2)

29.06.1958

Вава

Бразилия

Швеция — 5:2

9' (1:1), 32' (2:1)

29.06.1958

Пеле

Бразилия

Швеция — 5:2

55' (3:1), 90' (5:2)

30.07.1966

Джефф Херст

Англия

ФРГ — 4:2 (д.в.)

18' (1:1), 101' (3:2), 120' (4:2)

25.06.1978

Марио Кемпес

Аргентина

Нидерланды — 3:1 (д.в.)

38' (1:0), 105' (2:1)

12.07.1998

Зинедин Зидан

Франция

Бразилия — 3:0

27' (1:0), 45+1' (2:0)

30.06.2002

Роналдо

Бразилия

Германия — 2:0

67' (1:0), 79' (2:0)

18.12.2022

Килиан Мбаппе

Франция

Аргентина — 3:3 (пен. — 2:4)

80' (1:2), 81' (2:2), 118' (3:3)

18.12.2022

Лионель Месси

Аргентина

Франция — 3:3 (пен. — 4:2)

23' (1:0), 109' (3:2)

В Катаре Мбаппе и Месси преодолели отметку в шесть мячей, на которой останавливались лучшие снайперы восьми из одиннадцати последних турниров. Заодно француз повторил лучший результат XXI, повторив достижение Роналдо 20-летней давности. Рекорд — 13 голов за чемпионат — принадлежит другому великому французскому форварду Жюсту Фонтэну.

Футболисты, которые забили больше шести голов на одном чемпионате мира

Год

Игрок

Команда

Матчи

Голы

1958

Жюст Фонтэн

Франция

6

13

1954

Шандор Кочиш

Венгрия

5

11

1970

Герд Мюллер

ФРГ

6

10

1950

Адемир

Бразилия

6

9

1966

Эйсебио

Португалия

6

9

1930

Гильермо Стабиле

Аргентина

4

8

2002

Роналдо

Бразилия

7

8

2022

Килиан Мбаппе

Франция

7

8

1938

Леонидас

Бразилия

4

7

1970

Жаирзиньо

Бразилия

6

7

1974

Гжегож Лято

Польша

7

7

2022

Лионель Месси

Аргентина

7

7

В списке французских на ЧМ Мбаппе с 12 голами уступает только Фонтэну. При этом за два турнира форвард «ПСЖ» оформил уже хет-трик и три дубля. Причем сборная Аргентины — любимый соперник Килиана: в 1/8 финала российского турнира он отметился двумя точными ударами, а в катарском финале — тремя.

Голы Килиана Мбаппе на чемпионатах мира

Дата

Город

Стадия

Матчи

Голы

21.06.2018

Екатеринбург

Гр.турнир

Перу — 1:0

34' (1:0)

30.06.2018

Казань

1/8 финала

Аргентина — 4:3

64' (3:2), 68' (4:2)

15.07.2018

Москва

Финал

Хорватия — 4:2

65' (4:1)

22.11.2022

Эль-Вакра

Гр.турнир

Австралия — 4:1

68' (3:1)

26.11.2022

Доха

Гр.турнир

Дания — 2:1

61' (1:0), 86' (2:1)

04.12.2022

Доха

1/8 финала

Польша — 3:1

74' (2:0), 90+1' (3:0)

18.12.2022

Лусаил

Финал

Аргентина — 2:3 (д.в.)

80' (1:2), 81' (2:2), 118' (3:3)

Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Франции по футболу
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