Главный тренер сборной Боснии и Гергоцовины Петев заразился коронавирусом
16:40
Главный тренер сборной Боснии и Гергоцовины Ивайло Петев заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт федерации футбола страны 29 марта.
Тест, сделанный после матча 1-го тура отбора на ЧМ-2022 против Финляндии, дал положительный результат, поэтому специалист сразу же отправился на самоизоляцию и точно пропустит игру 3-го тура против Франции.
Матч Босния — Франция состоится в среду, 31 марта. Начало — в 21.45 (мск).
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид и ограничения: главное
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