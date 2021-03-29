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Главный тренер сборной Боснии и Гергоцовины Петев заразился коронавирусом

16:40
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Главный тренер сборной Боснии и Гергоцовины Ивайло Петев заразился коронавирусом, сообщает официальный сайт федерации футбола страны 29 марта.

Тест, сделанный после матча 1-го тура отбора на ЧМ-2022 против Финляндии, дал положительный результат, поэтому специалист сразу же отправился на самоизоляцию и точно пропустит игру 3-го тура против Франции.

Матч Босния — Франция состоится в среду, 31 марта. Начало — в 21.45 (мск).

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