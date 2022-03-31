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Сегодня, 10:25

Сборная Алжира хочет запросить переигровку матча плей-офф отбора на ЧМ-2022 против Камеруна

Иван Торопцев
Корреспондент
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Сборная Алжира хочет запросить переигровку матча плей-офф африканского отборочного турнира ЧМ-2022 против Камеруна, сообщает La Gazette du Fennec.

Алжирская сторона считает, что главный арбитр допустил ряд ошибок, серьезно повлиявших на результат игры. Во время ответного матча судья отменил два гола алжирцев.

Отмечается, что удовлетворение протеста Алжира маловероятно, поскольку жеребьевка финальной части ЧМ-2022 состоится уже завтра, 1 апреля.

Алжир проиграл Камеруну по сумме двух встреч в финале плей-офф. По итогам двух матчей была зафиксирована ничья со счетом 2:2, камерунцы победили алжирцев и вышли на чемпионат мира благодаря тому, что забили больше голов на выезде.

Источник: https://lagazettedufennec.com/alg-cam-la-faf-demandera-officiellement-a-rejouer-le-match/
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