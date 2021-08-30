Алексей Миранчук рассказал о знакомстве с Карпиным

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о том, как он познакомился с главным тренером сборной Валерием Карпиным.

«Я удивился не тому, что Валерий Георгиевич приехал ко мне в Италию, а просто тому, что была личная встреча со многими футболистами, — сказал Миранчук в интервью Youtube-каналу РФС. — До этого у меня в практике такого не было. Этому я удивился, да.

Он приехал, мы хорошо пообщались, познакомились. До этого не были знакомы. Встреча прошла не так долго. После этого Валерий Георгиевич летел к Сане Головину. Так, больше знакомство».

Сборной России предстоят отборочные матчи ЧМ-2022 против команд Хорватии, Кипра и Мальты.