Сергей Овчинников назвал Сербию одним из фаворитов ЧМ-2022

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников назвал фаворитов ЧМ-2022 в Катаре.

«Кто является фаворитом предстоящего ЧМ? Бразилия, Сербия и Германия. Почему Сербия? Когда я сказал перед чемпионатом мира 2018 года, что его выиграет Хорватия, мне задали тот же вопрос. Посмотрим», — приводит RT слова Овчинникова.

ЧМ-2022 проходит в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Германии сыграет в группе E с командами Испании, Коста-Рики и Японии. Бразилия и Сербия по итогам жеребьевки попали в группу G вместе с Швейцарией и Камеруном.