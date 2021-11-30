В Госдуме отреагировали на высказывание польского футболиста Рыбуса о сборной России

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал высказывание защитника «Локомотива» Мацея Рыбуса о том, что сборная России является командой не самого высокого уровня.

«Он же поляк. Рыбус не говорит про свой клуб, он говорит про нашу сборную. Вообще, польская сборная — смешное определение. Это сигнал, что все эти экзотические персонажи, которых мы покупаем за деньги и которые занимают места наших ребят, — бесполезные временщики. Они не готовы играть по-настоящему. Это актеры, аниматоры. Чем быстрее мы избавимся от Рыбуса, тем будет лучше. Человек, который в таком ключе высказывается о нашей сборной, так же относится и к нашим клубам, в том числе и к «Локомотиву», — сказал Милонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Депутат Госдумы также высказал свое недоумение по поводу целесообразности нахождения Рыбуса в России.

«Совершенно не понимаю, зачем он нужен «Локомотиву». Неужели они не справятся без него: у них есть своя футбольная школа, свои молодежные кадры», — добавил Милонов.

24 марта 2022 года пройдет матч 1/2 финала стыкового турнира в отборе ЧМ-2022 Россия — Польша. В финале стыкового турнира, 29 марта, победитель пары сыграет с лучшим из пары Швеция — Чехия.