Коло-Муани признался, что до сих пор вспоминает промах в финале ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Рандаль Коло-Муани признался, что не может забыть свой момент в финале чемпионата мира-2022 против Аргентины. 24-летний француз не забил выход один на один в конце дополнительного времени.

«Я все еще вижу этот момент. Он до сих пор стоит у меня комом в горле и, думаю, так останется на всю жизнь», — сказал Коло-Муани в эфире BeIn Sports.

Чемпионат мира по футболу-2022 прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Победу в турнире одержала сборная Аргентины, которая в финальном матче по пенальти обыграла команду Франции.