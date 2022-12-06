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Сегодня, 12:09

Нигматуллин считает, что сборной России не дали бы выступить на ЧМ в случае победы над Польшей в стыках

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова польского журналиста Ярослава Томчика о том, что сборная России выступила бы на ЧМ-2022 не лучше, чем Польша.

«По большому счету, сборную России по всем видам спорта забанили. Отказ Польши ничего не решал. Думаю, что, если бы мы даже прошли Польшу, России не дали бы выступать на чемпионате мира», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Сборная России должна была принять участие в стыковом турнире за право выступить в финальной части ЧМ-2022. По итогам жеребьевки соперником российской команды по полуфиналу стала Польша.

В марте нынешнего года поляки, а также потенциальные соперники России по финалу стыкового турнира Чехия и Швеция заявили, что отказываются играть против россиян. Позднее ФИФА отстранила сборную России от участия в международных турнирах на неопределенный срок.

Польша вышла на ЧМ-2022 по итогам стыкового турнира и дошла до 1/8 финала, уступив Франции (1:3).

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
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Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Руслан Нигматуллин
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Польши по футболу
Сборная России по футболу
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