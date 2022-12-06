Нигматуллин оценил игру Ливаковича в серии пенальти против Японии: «Он делал все четко»

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал «СЭ» выход сборной Хорватии в четвертьфинал чемпионата мира-2022 после победы над Японией (1:1, 3:1 — по пенальти).

Ливакович отразил три из четырех 11-метровых в исполнении японцев.

«Крайне разочаровали японцы. Видимо, ребята перегорели и психологически оказались неготовы к этой серии пенальти. С дрожащими ногами подошли. Ни в коем случае не хочется преуменьшать заслуги вратаря Ливаковича. Он угадывал и все четко делал. Но уж слишком беззубо. На удобной высоте все наносилось. И не сильно. Задачей вратаря было упасть в нужную сторону. Хорваты свои моменты реализовали уверенно, развели вратаря и мячи в разные стороны. Безусловно, Ливакович — герой матча. Видимо, он своей уверенностью заставил японцев так плохо бить», — сказал Нигматуллин «СЭ».

В четвертьфинале ЧМ-2022 Хорватия сыграет против Бразилии. Матч состоится 9 декабря (начало — в 18.00 мск).