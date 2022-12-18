Мать Месси выбежала к сыну на поле после его победы в финале ЧМ-2022

Селия Мария Куччиттини, мать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси отпраздновала с сыном его победу в финале ЧМ-2022 над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

После серии 11-метровых она выбежала на поле, подбежала к Месси, после чего они обнялись.

Лионель Месси и его мать после победы Аргентины в финале ЧМ-2022. Скриншот трансляции матча Аргентина — Франция

Лионель Месси обнимает свою мать после победы в финале ЧМ-2022. Скриншот трансляции матча Аргентина — Франция

35-летний Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира. До этого он выходил в финал турнира в 2014 году, тогда сборная Аргентины проиграла Германии (0:1 доп. вр.).

Лионель Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022, на его счету 7 голов и 3 результативных передачи в 7 матчах на турнире.