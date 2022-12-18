Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 23:15

Мать Месси выбежала к сыну на поле после его победы в финале ЧМ-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси обнимает свою мать после победы в финале ЧМ-2022.
Фото Скриншот трансляции матча Аргентина — Франция
Лионель Месси и его мать после победы Аргентины в финале ЧМ-2022.
Фото Скриншот трансляции матча Аргентина — Франция
Лионель Месси обнимает свою мать после победы в финале ЧМ-2022.
Фото Скриншот трансляции матча Аргентина — Франция
1/3

Селия Мария Куччиттини, мать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси отпраздновала с сыном его победу в финале ЧМ-2022 над Францией (3:3, по пенальти — 4:2).

После серии 11-метровых она выбежала на поле, подбежала к Месси, после чего они обнялись.

Лионель Месси и его мать после победы Аргентины в финале ЧМ-2022. Фото Скриншот трансляции матча Аргентина - Франция
Лионель Месси и его мать после победы Аргентины в финале ЧМ-2022.
Скриншот трансляции матча Аргентина — Франция
Лионель Месси обнимает свою мать после победы в финале ЧМ-2022. Фото Скриншот трансляции матча Аргентина - Франция
Лионель Месси обнимает свою мать после победы в финале ЧМ-2022.
Скриншот трансляции матча Аргентина — Франция

35-летний Месси впервые в своей карьере стал чемпионом мира. До этого он выходил в финал турнира в 2014 году, тогда сборная Аргентины проиграла Германии (0:1 доп. вр.).

Лионель Месси был признан лучшим футболистом ЧМ-2022, на его счету 7 голов и 3 результативных передачи в 7 матчах на турнире.

Лионель Месси
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
0
Читайте также
Месси поедет на финал из студенческой общаги. Мбаппе — из суперотеля, где живут Мутко и Федун. Катар готовится к развязке ЧМ
Малкин и Овечкин разорвали сильных чехов, финнов и шведов. Увидим ли мы такое еще?
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Хачанов поздравил сборную Аргентины и Лионеля Месси с победой на чемпионате мира-2022
Хабиб о финале ЧМ-2022: «Лучший матч в истории. Лучший турнир в истории»
Байдачный назвал финал ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции самым трагическим в истории
Александр Радулов поздравил сборную Аргентины и Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 в Катаре
Ананко назвал фантастической реализацию Мбаппе в финале чемпионата мира-2022
Месси — о победе на ЧМ: «Это была моя главная мечта. И не могу просить о чем-то большем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ананко назвал фантастической реализацию Мбаппе в финале чемпионата мира-2022

Александр Радулов поздравил сборную Аргентины и Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 в Катаре
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости