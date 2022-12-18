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Александр Радулов поздравил сборную Аргентины и Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 в Катаре

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион мира по хоккею Александр Радулов поздравил сборную Аргентины и Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

«Лучший», — написал Радулов в социальной сети, разместив фото Месси, который целует кубок мира.

Месси был признан лучшим игроком финального матча чемпионата мира в Катаре.

Основное время матча между сборными Аргентины и Франции завершилось со счетом 2:2, в дополнительное время команды обменялись забитыми мячами, в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

Месси в матче стал автором дубля, а также реализовал удар в серии 11-метровых.

Александр Радулов
Лионель Месси
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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