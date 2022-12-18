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Ананко назвал фантастической реализацию Мбаппе в финале чемпионата мира-2022

Мария Гусева
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Девятикратный чемпион России по футболу Дмитрий Ананко поделился впечатлениями от финала чемпионата мира-2022, в котором сборная Аргентины обыграла команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти).

«Я бы не сказал, что французы странно начали, просто Аргентина не дала сыграть Франции так, как они умеют, а те три гола, которые они забили, это дуплет, [аргентинцы] на секунду расслабились, эти два момента [французы] сразу же реализовали, что говорит о высоком уровне мастерства футболистов, — цитирует ТАСС Ананко. — Но я думаю, что Аргентина была посильнее и поинтереснее по игре. Получилась такая красивая футбольная история с участием [Лионеля] Месси, который действительно заслужил это, лучше не придумаешь сценария, все получилось идеально. Единственное, я бы, конечно, лучше посмотрел переигровку, а не пенальти, хотелось бы, чтобы именно в игре определили сильнейшего.

[Килиана] Мбаппе, может, и не было видно особо в финале, но забил три гола. Я думаю, что он доказал свой уровень, это финал. Мальчишке 23 года, насколько его так можно назвать, уже с большим опытом. Я бы сказал, что фантастическая реализация, играть он может лучше, но задача нападающего — забивать голы. Он не дрогнул ни в серии пенальти, ни в дополнительное время, ни в основное. Молодец, у него все еще впереди".

Аргентина стала трехкратным чемпионом мира. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 года

Источник: ТАСС
Дмитрий Ананко
Килиан Мбаппе
Футбол
Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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