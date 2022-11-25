Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2022
История
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Чемпионат мира
ЧМ-2022

Сегодня, 14:15

Бывший тренер «Спартака» Каррера: «Германия и Аргентина неприятно удивили. Бразилия остается фаворитом ЧМ-2022»

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Массимо Каррера.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре.

«Первый тур чемпионата мира в Катаре показался мне довольно интересным, было много неожиданных результатов. Конечно, в первую очередь неприятно удивили сборные Аргентины и Германии. Что касается основного фаворита турнира, то тут, на мой взгляд, без изменений. Для меня главный претендент на чемпионство — Бразилия», — цитирует специалиста «РБ Спорт».

В первом матче чемпионата мира-2022 в Катаре сборная Аргентины уступила Саудовской Аравии (1:2). Германия проиграла Японии (1:2). Сборная Бразилии в стартовом матче победила Сербию (2:0).

Чемпионат мира-2022 проходит в Катаре, финал турнира состоится 18 декабря.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/massimo-karrera-argentina-i-germaniya-nepriyatno-udivili-braziliya-ostaetsya-favoritom-chm-2022/
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Бразилии по футболу
Сборная Германии по футболу
Массимо Каррера
1
Читайте также
Трехэтажный особняк, личное ранчо и сын от миллионера: как сейчас живет Мария Шарапова
«Ездил в больницу по ночам, игроки ничего не знали». Шокирующая борьба ван Гала с раком
В Кремле ответили на вопрос о сроках послания Путина Федеральному собранию
Источник в Киеве рассказал о реальной обстановке в городе
Система ПВО сработала на севере Крыма
Что происходит с историческими объектами в России
Материалы сюжета: ЧМ-2022, групповой турнир: все матчи, расписание и обзоры игр
«Будьте как звери!» Появилось видео огненной речи тренера Саудовской Аравии в перерыве матча ЧМ с Аргентиной
Родолфу — о Бразилии на ЧМ-2022: «В Рио карнавал! Планирую кайфовать от игры сборной»
Уэльс — Иран: после первого тайма счет не открыт, гол Ирана отменили из-за офсайда
Сербский журналист заявил: сербы проиграли Бразилии, потому что были напуганы
Семин назвал сборные, которые удивили его больше всего в первом круге ЧМ-2022 в Катаре
Ондуа рассказал, как борется со стереотипами о России в сборной Камеруна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Будьте как звери!» Появилось видео огненной речи тренера Саудовской Аравии в перерыве матча ЧМ с Аргентиной

Луи ван Гал предложил жене заняться сексом во время тренировки на ЧМ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости