Бонуччи: «Мы знали, что сборная Болгарии будет глубоко и хорошо обороняться»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи подвел итоги матча отборочного турнира ЧМ-2022 против Болгарии (1:1).

«Тяжелая игра. Мы знали, что они будут глубоко и хорошо обороняться. Мы создали достаточно моментов для победы, но действовали слишком неаккуратно и торопливо в завершающей стадии. Мы должны побеждать в каждом матче, но в целом провели сегодня хорошую игру. Во втором тайме мы не позволили сопернику ни разу пробить по нашим воротам, а их голкипер сделал несколько классных сейвов. Теперь нужно выигрывать в Швейцарии», — приводит слова Бонуччи Football Italia.

Сборная Италии с 10 очками занимает первое место в группе C, Болгария с 2 очками — на 4-й строчке.