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Манчини: «Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч» за все то, чего добился со сборной Италии»

Манчини заявил, что Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч» по итогам 2021 года
15:25
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал шансы национальной команды пробиться на чемпионат мира 2022 года через стыковые матчи.

«Я часто думаю о тех моментах, которые мы не реализовали, — приводит слова Манчини Football Italia. — Победы над сборной Швейцарии в первом матче было бы достаточно, тогда мы доминировали на поле. В то же время считаю, что на чемпионате Европы нам немного повезло, поэтому рано или поздно обстоятельства должны были сложиться и не в нашу пользу. В таких ситуациях ты должен приложить больше усилий. И в марте мы сделаем это«.

Также тренер заступился за полузащитника сборной Италии Жоржиньо, который не реализовал пенальти в отборочных матчах чемпионата мира против команды Швейцарии.

«Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч» за все то, чего добился со сборной Италии. Он был важнейшим футболистом, я запомнил реализованный им пенальти с Испанией, а не те два промаха. Он продолжает бить пенальти, так что я не вижу никаких проблем», — сказал он.

Напомним, 24 марта 2022 года сборная Италии встретится с национальной командой Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ньюкасл
Манчестер Юнайтед

Ф2 (-1.0)

24%

1.76

П2

21%

1.48

П2 и ТМ 5.5

12%

1.54
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 6
Лестер 3
Матч завершен

Ф2 (+2.0)

21%

2.04

Обе забьют - да

17%

2.02

ТБ 2.5

14%

1.39
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Астон Вилла 1
Челси 3
Матч завершен

П2

27%

1.72

ИТБ2 (1.5)

19%

1.93

Обе забьют - да

18%

2.03

Дополнительная информация:

https://football-italia.net/mancini-surprised-by-donnarummas-status-at-psg-and-jorginhos-ballon-dor-snub/

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Карен Саркисян все материалы автора
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