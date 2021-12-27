Манчини: «Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч» за все то, чего добился со сборной Италии»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал шансы национальной команды пробиться на чемпионат мира 2022 года через стыковые матчи.
«Я часто думаю о тех моментах, которые мы не реализовали, — приводит слова Манчини Football Italia. — Победы над сборной Швейцарии в первом матче было бы достаточно, тогда мы доминировали на поле. В то же время считаю, что на чемпионате Европы нам немного повезло, поэтому рано или поздно обстоятельства должны были сложиться и не в нашу пользу. В таких ситуациях ты должен приложить больше усилий. И в марте мы сделаем это«.
Также тренер заступился за полузащитника сборной Италии Жоржиньо, который не реализовал пенальти в отборочных матчах чемпионата мира против команды Швейцарии.
«Жоржиньо заслуживал «Золотой мяч» за все то, чего добился со сборной Италии. Он был важнейшим футболистом, я запомнил реализованный им пенальти с Испанией, а не те два промаха. Он продолжает бить пенальти, так что я не вижу никаких проблем», — сказал он.
Напомним, 24 марта 2022 года сборная Италии встретится с национальной командой Северной Македонии в полуфинальном стыковом матче за право выхода на чемпионат мира 2022 года.
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Дополнительная информация:
https://football-italia.net/mancini-surprised-by-donnarummas-status-at-psg-and-jorginhos-ballon-dor-snub/
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