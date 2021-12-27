Фетисов: «Все звенья молодежной сборной должны показывать активную игру на чемпионате мира»

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о выступлении молодежной сборной России на МЧМ-2022 после поражении от команды Швеции (3:6). Он считает, что команде не стоит полагаться только на форварда Матвея Мичкова.

«Матвей молодец, партнеры его старались, проявляли характер, не опускали руки. Мне очень понравился этот мальчишка, надеюсь, он становится лидером команды. Но другие тоже должны играть, это турнир команд, а не одной пятерки и одного игрока», — цитирует Фетисова ТАСС.

Мичков в матче со шведами отметился двумя заброшенными шайбами и был признан лучшим игроком в составе российской команды.

В следующем матче на турнире Россия встретится со Швейцарией. Матч пройдет 28 декабря и начнется в 00.30 мск.