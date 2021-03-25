Россия обыграла Мальту на старте отборочного турнира ЧМ-2022

В матче первого тура европейского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная России на выезде победила команду Мальты (3:1).

Счет в матче на 23-й минуте открыл Артем Дзюба. Мариу Фернандес на 35-й минуте удвоил перевес. Один мяч на 56-й минуте отыграл Джозеф Мбонг. В концовке игры отличился Александр Соболев. Россия набрала три очка и на данный момент лидирует в группе Н.

Следующий матч команда Станислава Черчесова проведет 27 марта в Сочи против сборной Словении. Начало в 17.00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2022

Отборочный турнир

Европа

Группа Н

1-й тур

Мальта — Россия — 1:3 (0:2)

Голы: Дзюба, 23 (0:1). Мариу Фернандес, 35 (0:2). Д.Мбонг, 56 (1:2). Соболев, 90 (1:3).

Мальта: Бонелло, Шоу, Борг, Аджус (Нвоко, 88), Д.Мбонг, Гийомье, Кристенсен (Пизани, 74), Тема, Дегабриэле (П.Мбонг, 46), Камензули (Корбалан, 86), Монтебелло (Сатариано, 46).

Россия: Шунин, Мариу Фернандес, Семенов, Джикия, Караваев, Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Головин, Дзюба (Соболев, 83).

Предупреждения: Жемалетдинов, 62. Корбалан, 90+2.

Судьи: Кьерсгор-Аннерсен. Даль, Скютте (все — Дания).

24 марта. Та Кали. Стадион «Национальный».