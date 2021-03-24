Мальта — Россия: все голы матча
23:35
Сборная России в гостях играет первый матч отборочного турнира ЧМ-2022 с Мальтой.
23-я минута. Дзюба — 0:1
?? Фомин отдал шикарный проникающий пас на Дзюбу, которому оставалось только пробить мимо вратаря мальтийцев.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021
? #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/XLq7zWwOrE
35-я минута. Мариу Фернандес — 0:2
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора ЧМ-2022 в марте 2021 года
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