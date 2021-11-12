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Хорватия разгромила Мальту со счетом 7:1 в матче отборочного турнира ЧМ-2022

00:36
Лука Модрич. Фото Twitter
Лука Модрич. Фото Twitter
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В матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Хорватии победила команду Мальты (7:1).

Хозяева забили благодаря автоголу Марсело Брозовича. У гостей забивали Иван Перишич, Дуйе Чалета-Цар, Марио Пашалич, Лука Модрич, Ловро Майер, который сделал дубль, и Андрей Крамарич.

Хорватия набрала 20 очков и занимает второе место в группе Н. Лидирует сборная России — 22 очка. У Мальты пять очков и пятое место.

В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H
11 нояб, 22:45. Ta' Qali National Stadium (Та Кали)
Кипр 2:2 Мальта
Мальта 0:4 Словения
Россия 2:0 Мальта
Словения 1:0 Мальта
Мальта 3:0 Кипр
Мальта
31` Брозович
1-й матч 0 : 3
1:7
1-й тайм 1:4
Матч завершен
Хорватия
6` Перишич, 22` Чалета-Цар, 39` Пашалич, 45` Модрич, 47` Майер, 53` Крамарич, 64` Майер
Хорватия 2:2 Словакия
Кипр 0:3 Хорватия
Хорватия 3:0 Словения
Словакия 0:1 Хорватия
Россия 0:0 Хорватия
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Live
Голы
Перишич, 6 (0:1), Чалета-Цар, 22 (0:2), Брозович, 31 (1:2), Пашалич, 39 (1:3), Модрич, 45 (1:4), Майер, 47 (1:5), Крамарич, 53 (1:6), Майер, 64 (1:7)
Мальта
Бонелло Пепе Аджус Шо (Микаллеф, 83 ) Камензули Теума (Гийомье, 62 ) Кристенсен (Пизани, 47 ) Аттард Дегабриэле Монтебелло (Сатариано, 62 ) Мбонг (Димеч, 68 )
Хорватия
Грбич Соса Гвардиол Чалета-Цар Юранович Пашалич (Ливая, 62) Брозович (Якич, 46) Модрич (Влашич, 54) Перишич (Оршич, 54) Крамарич (Петкович, 54) Майер
Предупреждения
Пепе 79  - 
Судьи
Дениз Айтекин

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Евгений Петров все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры