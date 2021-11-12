Хорватия разгромила Мальту со счетом 7:1 в матче отборочного турнира ЧМ-2022
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В матче европейского отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Хорватии победила команду Мальты (7:1).
Хозяева забили благодаря автоголу Марсело Брозовича. У гостей забивали Иван Перишич, Дуйе Чалета-Цар, Марио Пашалич, Лука Модрич, Ловро Майер, который сделал дубль, и Андрей Крамарич.
Хорватия набрала 20 очков и занимает второе место в группе Н. Лидирует сборная России — 22 очка. У Мальты пять очков и пятое место.
В следующем туре Россия на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало в 17.00 по московскому времени.
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