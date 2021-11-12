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Денис Мацуев рад победе сборной России над Кипром

00:15
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Пианист Денис Мацуев поделился эмоциями после победы сборной России над Кипром в матче отбора ЧМ-2022 (6:0).

«Сегодня я практически одновременно с нашей сборной начал свое выступление в Питере — играл Рахманинова, но на последние 10-15 минут встречи все-таки успел, — приводит слова Мацуева ТАСС. — Я практически постоянно так попадаю на матчи своих любимых команд — «Спартака» и нашей сборной. С одной стороны, слава Богу, что жизнь продолжается, что вчера играл в Берлине, сегодня — в Санкт-Петербурге, что концерты каждый день, но, с другой стороны, жалко, что по времени все это совпадает.

Да, Кипр не гранд, но приятно, что столько забили, разница мячей будет иметь большое значение. Но ничего не меняется. Если мы будем играть на ничью, которая нас устраивает, в Сплите, ничем хорошим это не закончится, нужно играть только на победу. Сборная у нас в хорошем эмоциональном градусе, результат последних матчей налицо».

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. 14 ноября команда встретится с Хорватией.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12900941

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Екатерина Савостина все материалы автора
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Материалы сюжета: Сборная России по футболу: матчи отбора чемпионата мира 2022 в ноябре 2021 года, Хорватия — Россия, новости и результаты, анонсы и обзоры