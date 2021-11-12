Малафеев заявил, что у футболистов сборной России есть проблемы с психологией

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев оценил победу национальной команды над Кипром (6:0) и заявил о психологических проблемах у российских футболистов.

«Как мне показалось, отрезками был хороший прессинг со стороны наших футболистов, иногда были хорошие перестроения. Но, конечно, не могу сказать, что все было идеально, — видно, что есть небольшие проблемы с психологией, чрезмерная осторожность и временами какая-то расслабленность и недооценка. Допускаю, что из-за этого мы и увидели с вами такой унылый первый тайм. Во втором тайме, конечно, все перевернулось — команда забила два гола за одну минуту, в таких условиях скованность пропадает, и мы увидели с вами вполне симпатичный футбол.



Игра и конечный результат в целом для меня не являются сюрпризами. Все вполне логично, после таких матчей игрокам приятно готовиться к следующей игре, а уж тем более к игре, где все будет зависеть только от них самих. Это три очка, которые важны для нашего турнирного положения. Эта победа, без каких-либо сомнений, скажется положительно на наших футболистах в подготовке к важному матчу против сборной Хорватии», — цитирует ТАСС Малафеева.

Сборная России возглавляет группу H с 22 очками в 9 матчах, на втором месте идет сборная Хорватии с 20 очками в 9 играх.

В последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, начало — в 17.00 (мск). Сборной России для выхода на ЧМ-2022 нужно не проиграть в этой встрече.