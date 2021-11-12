Далич: «Я ожидал, что Россия где-то оступится и Хорватия досрочно выйдет на чемпионат мира»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделился ожиданиями от матча 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года с национальной командой России.

«У России качественная команда, которая одержала победу в последних пяти играх, — приводит слова Далича официальный сайт Хорватского футбольного союза. - Я ожидал, что Россия где-то оступится и Хорватия досрочно выйдет на чемпионат мира. Однако они не оступились, и теперь нам предстоит решающая встреча».

По словам тренера, то, что Хорватии не хватило очков для досрочного выхода на чемпионат мира, обеспечило сборной интенсивную подготовку.

«У российской команды появился новый тренер, который обновил состав и дал возможность проявить себя молодым футболистам. Мы знаем, что нас ждет и как подготовиться к игре с Россией. Если мы сыграем так, как в последних шести встречах, я не сомневаюсь в нашем триумфе».

Встреча между Хорватией и Россией состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнется в 17.00 по московскому времени. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

После девяти туров отборочного турнира Россия набрала 22 очка и занимает первое место в турнирной таблице группе А. Хорватия с 19 очками идет на второй позиции. Таким образом, подопечным Валерия Карпина будет достаточно ничьей для прямого попадания на чемпионат мира.