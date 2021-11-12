«Всегда будь готов к тому, что кто-то из наших ошибется». Совет тренера вратарей сборной России
Сборная России показала, что тренер вратарей Кафанов сказал Сафонову перед матчем с Кипром
13:22
Пресс-служба сборной России опубликовала видео, в котором тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов дает совет Матвею Сафонову перед матчем с Кипром (6:0).
«Всегда будь готов к тому, что кто-то из наших ошибется. Ты сможешь помочь, если будешь находиться в правильной позиции», — сказал Кафанов.
После этой фразы в видео показан фрагмент игры с киприотами, в котором Сафонов отбивает опасный удар соперника после розыгрыша углового.
В последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, начало — в 17.00 (мск). Сборной России для выхода на ЧМ-2022 нужно не проиграть в этой встрече.
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