«Всегда будь готов к тому, что кто-то из наших ошибется». Совет тренера вратарей сборной России

Пресс-служба сборной России опубликовала видео, в котором тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов дает совет Матвею Сафонову перед матчем с Кипром (6:0).

«Всегда будь готов к тому, что кто-то из наших ошибется. Ты сможешь помочь, если будешь находиться в правильной позиции», — сказал Кафанов.

После этой фразы в видео показан фрагмент игры с киприотами, в котором Сафонов отбивает опасный удар соперника после розыгрыша углового.

В последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, начало — в 17.00 (мск). Сборной России для выхода на ЧМ-2022 нужно не проиграть в этой встрече.