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«Всегда будь готов к тому, что кто-то из наших ошибется». Совет тренера вратарей сборной России

Сборная России показала, что тренер вратарей Кафанов сказал Сафонову перед матчем с Кипром
13:22
Виталий Кафанов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Виталий Кафанов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Пресс-служба сборной России опубликовала видео, в котором тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов дает совет Матвею Сафонову перед матчем с Кипром (6:0).

«Всегда будь готов к тому, что кто-то из наших ошибется. Ты сможешь помочь, если будешь находиться в правильной позиции», — сказал Кафанов.

После этой фразы в видео показан фрагмент игры с киприотами, в котором Сафонов отбивает опасный удар соперника после розыгрыша углового.

В последнем туре групповой стадии отборочного турнира ЧМ-2022 Россия сыграет с Хорватией. Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, начало — в 17.00 (мск). Сборной России для выхода на ЧМ-2022 нужно не проиграть в этой встрече.

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Иван Торопцев все материалы автора
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