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Сегодня, 12:00

Макрон вновь прибудет в Катар, чтобы поддержать национальную команду Франции в финале ЧМ-2022

Алина Савинова
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Макрон и Инфантино на матче Франции с Марокко.
Фото Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен посетить финальный матч чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Аргентины.

«Я полностью на это рассчитываю. Я поддерживал сборную Франции четыре года назад в России, я вновь буду поддерживать их в Катаре», — заявил Макрон на саммите ЕС в Брюсселе.

Макрон также присутствовал на полуфинале мирового первенства, в котором национальная команда Франции сыграла с Марокко (2:0). После матча он поздравил национальную сборную с выходом в финал, а также посетил раздевалку Марокко, где сказал Софьяну Амрабату, что он был лучшим полузащитником в турнире.

Финал ЧМ-2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.

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