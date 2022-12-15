Макрон вновь прибудет в Катар, чтобы поддержать национальную команду Франции в финале ЧМ-2022

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что намерен посетить финальный матч чемпионата мира-2022 между сборными Франции и Аргентины.

«Я полностью на это рассчитываю. Я поддерживал сборную Франции четыре года назад в России, я вновь буду поддерживать их в Катаре», — заявил Макрон на саммите ЕС в Брюсселе.

Макрон также присутствовал на полуфинале мирового первенства, в котором национальная команда Франции сыграла с Марокко (2:0). После матча он поздравил национальную сборную с выходом в финал, а также посетил раздевалку Марокко, где сказал Софьяну Амрабату, что он был лучшим полузащитником в турнире.

Финал ЧМ-2022 пройдет в воскресенье, 18 декабря, на стадионе «Лусаил». Начало — в 18.00 по московскому времени.