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Булыкин уверен в победе Хорватии над Марокко в матче за бронзу на ЧМ в Катаре

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился с «СЭ» ожиданиями от матча за третье место на ЧМ-2022 в Катаре между сборными Хорватии и Марокко.

«Я думаю, что хорваты за счет организованности и дисциплины должны занять третье место. Конечно, хотелось бы, чтобы марокканцы выиграли и сделали сенсацию. Но победят хорваты», — сказал Булыкин корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

Матч Хорватия — Марокко пройдет 17 декабря на стадионе «Халифа» (Доха, Катар). Начало — в 18:00 по московскому времени.

Дмитрий Булыкин
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