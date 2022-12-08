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Магуайр заявил, что только у Роналду и Месси не было спадов за карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гарри Магуайр рассказал о давлении во время игры за команды, а также признал неудачное выступление в текущем году.

«Я не думаю, что в «МЮ» и сборной Англии — разное давление. Существует давление от участия в чемпионате мира — самом большом турнире мира — за сборную Англии. В «Манчестер Юнайтед» я нахожусь под более пристальным вниманием. Все, что я делаю, подвергается анализу. Каждый пропущенный гол — это вина защитника. В течение трех лет я играл неделя за неделей, но прошлый год был недостаточно хорош. Все в команде играли недостаточно хорошо, и мы подвергались тщательному анализу. Никого не хвалили в конце сезона. Последний год выдался трудным, и я не играл так хорошо, как в предыдущие пять лет. Но я думаю, что за всю карьеру только Лионель Месси и Криштиану Роналду не имели спадов», — приводит слова Магуайра Goal.

29-летний футболист присоединился к «Манчестер Юнайтед» в августе 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за английский клуб девять матчей и не отметился результативными действиями.

Сборная Англии сыграет в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре 10 декабря против Франции, начало — 22.00 по мск.

Источник: https://www.goal.com/en/news/man-utd-more-scrutiny-maguire-england-messi-ronaldo/blt81cd13d23ca6b212
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Харри Магуайр
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Сборная Англии по футболу
Сборная Франции по футболу
ФК Манчестер Юнайтед
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