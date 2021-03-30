Хорватия победила Мальту и сравнялась по очкам с Россией

Сборная Хорватии победила команду Мальты в матче 3-го тура отборочного турнира чемпионата мира-2022 года со счетом 3:0.

В составе хорватов во втором тайме отличились Иван Перишич, Лука Модрич и Йосип Брекало. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич провел на поле полный матч и получил в концовке желтую карточку.

Хорватия набрала 6 очков и сравнялась по очкам с лидером группы — сборной России.

ЧМ. Отборочный турнир. Европа

Группа H

Хорватия — Мальта — 3:0 (0:0)

Голы: Перишич, 62 (1:0). Модрич, 76 — с пенальти (2:0). Брекало, 90 (3:0).

Хорватия: Ливакович, Вида, Чалета-Цар, Юранович, Мелняк (Баришич, 57), Бадель (Модрич, 54), Ковачич, Пашалич (Брекало, 54), Влашич, Оршич (Ловрич, 78), Будимир (Перишич, 54).

Мальта: Бонелло, Борг (З.Мускат, 68), Пепе, Кристенсен (Гамбин, 82), Камензули, Теума, Гийомье, Шо, Пизани (Греч, 62), Д.Мбонг (Корбалан, 67), Сатариано (Нвоко, 46).

Предупреждения: Вида, 81. Влашич, 90+2.

Судья: Чуди (Швейцария).

30 марта. Риека. Стадион «Руевица».