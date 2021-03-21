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Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Лев начал изучение испанского языка

13:09

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев начал изучать испанский язык, сообщает Marca 21 марта.

Испанские СМИ связывают это желание с, вомознно, новой работой в ла лиге.

9 марта Йоахим Лев объявил, что покинет сборную Германии после чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Лев возглавлял немцев с 2006 года, сумев стать чемпионом мира-2014.

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