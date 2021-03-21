Лев начал изучение испанского языка
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев начал изучать испанский язык, сообщает Marca 21 марта.
Испанские СМИ связывают это желание с, вомознно, новой работой в ла лиге.
9 марта Йоахим Лев объявил, что покинет сборную Германии после чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. Лев возглавлял немцев с 2006 года, сумев стать чемпионом мира-2014.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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