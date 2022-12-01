Бора Милутинович: «Надеюсь, сборная России сыграет на ЧМ-2026»
Бора Милутинович признался, что был удивлен выходом сборной Марокко в плей-офф ЧМ-2022
Сербский тренер Бора Милутинович рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира-2022 в Катаре. Он признался, что его удивил выход сорной Марокко в плей-офф ЧМ-2022.
— Какое для вас самое большое удивление на данном чемпионате мира?
— Больше всего удивило, что сборная Марокко вышла в плей-офф.
— Каково ваше мнение насчет бана российских клубов и сборной?
— Надеюсь, что с российскими клубами все будет хорошо, а сборная сыграет на чемпионате мира в Мексике, Канаде и США!
— Думаете, это возможно?
— Это нормально, все возможно. Во всяком случае я этого желаю. Мы же братья!
Ранее сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022. Команда, набрав 7 очков в групповом этапе, вышла в плей-офф ЧМ-2022 в первого места.
Новости