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Бора Милутинович: «Надеюсь, сборная России сыграет на ЧМ-2026»

Бора Милутинович признался, что был удивлен выходом сборной Марокко в плей-офф ЧМ-2022
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Сербский тренер Бора Милутинович рассказал о своих впечатлениях от чемпионата мира-2022 в Катаре. Он признался, что его удивил выход сорной Марокко в плей-офф ЧМ-2022.

— Какое для вас самое большое удивление на данном чемпионате мира?

— Больше всего удивило, что сборная Марокко вышла в плей-офф.

— Каково ваше мнение насчет бана российских клубов и сборной?

— Надеюсь, что с российскими клубами все будет хорошо, а сборная сыграет на чемпионате мира в Мексике, Канаде и США!

— Думаете, это возможно?

— Это нормально, все возможно. Во всяком случае я этого желаю. Мы же братья!

Ранее сборная Марокко обыграла Канаду и вышла в 1/8 финала ЧМ-2022. Команда, набрав 7 очков в групповом этапе, вышла в плей-офф ЧМ-2022 в первого места.

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Марокко по футболу
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