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Сегодня, 00:24

Линекер: «Месси — подарок футбольных богов»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-нападающий сборной Англии Гари Линекер поздравил Лионеля Месси и сборную Аргентины с победой на чемпионате мира-2022. В финале аргентинцы по пенальти обыграли французов (3:3, пен. — 4:2).

«Это была абсолютная привилегия наблюдать за Лионелем Месси на протяжении почти двух десятилетий. Мгновение за мгновением завораживающий, головокружительно радостный футбол. Он — подарок футбольных богов. Так приятно, что он поднял главный приз в нашем виде спорта. Спасибо и поздравляю, чемпион», — написал Линекер в Twitter.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Гари Линекер
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