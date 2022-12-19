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Семшов: «Все аргентинцы поставят на одну ступень Лео Месси с Диего Марадоной»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов оценил результат финального матча ЧМ-2022 в Катаре.

Сборная Аргентины в финале победила французов в серии пенальти и стала чемпионом мира. Основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное — 3:3, в серии пенальти аргентинцы выиграли со счетом 4:2.

«Безусловно, за последнее время это, наверное, лучший финал по той интриге, которая была на футбольном поле, все-таки 75 минут Аргентина контролировала игру, а потом за две-три минуты Франция перевернула игру. Развязка, которая могла бы быть, когда французы не забили на последней минуте дополнительного времени, наверное, менее справедлива была, поэтому из того, как складывался матч, было справедливо выявить чемпиона мира в серии пенальти. Я переживал за Аргентину, поэтому при счете 2:2 у меня были немного расстроенные чувства, потому что хотелось бы, чтобы Месси выиграл этот чемпионат, хорошо, что так все сложилось.

Я думаю, что все аргентинцы поставят на одну ступень Лео Месси с Диего Марадоной. Я думаю, что эти два идола мирового футбола сделали для Аргентины нечто большее. Кубок чемпионата мира, зная, как в Аргентине относятся к этому, наверное, является божественным титулом, так что эти два футболиста помогли доказать, что они действительно большие футболисты. Наверное, боги в своем деле, которыми наслаждались и наслаждаемся сейчас. Так что Месси — молодец, Аргентину — с победой», — сказал Семшов ТАСС.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://tass.ru/sport/16626215
Игорь Семшов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Франции по футболу
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