Лещенко: «У нас в сборной никто особенно не выделяется, так что замену Захаряну найдут»

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Самошников и полузащитник Арсен Захарян из-за травм не смогут принять участие в заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2022 за сборную России.

«У нас в сборной все игроки равные, никто особенно не выделяется. Я считаю, что самый яркий у нас все равно Головин. Арсен сильный футболист, но есть кому играть, много игроков вызвано. У нас проблемы в нападении, но Захарян не играет на этой позиции. Любая потеря — это потеря, но это намного ощутимее в «Динамо». Ни он. Ни Фомин не играли с «Краснодаром», там середины никакой не было. А в сборной ничего страшного, замену найдут», — сказал Лещенко «СЭ».

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра. Заключительный матч отбора национальная команда проведет на выезде с Хорватией 14 ноября.