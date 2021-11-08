Кобелев: «Не сказал бы, что потеря Захаряна и Самошникова фатальна для сборной России»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Самошников и полузащитник Арсен Захарян из-за травм не смогут принять участие в заключительных матчах отборочного турнира ЧМ-2022 за сборную России.

«Все знали по последним играм, что у них травмы. Если «Рубин» несколько матчей без Самошникова провел не важно, то «Динамо» и без Захаряна справилось. Сложно сказать, какой вес они имеют в сборной, это определяет тренерский штаб. Но я бы не сказал, что это прямо фатальные потери для сборной», — сказал Кобелев «СЭ».

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра. Заключительный матч отбора национальная команда проведет на выезде с Хорватией 14 ноября.