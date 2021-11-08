Комбаров считает, что травмы Захаряна и Самошникова не повлияют на результаты сборной России

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о том, что защитник Илья Самошников и полузащитник Арсен Захарян из-за травм не смогут помочь сборной России в ноябрьских матчах отбора ЧМ-2022.

«Молодые футболисты, которые показывали, что за сборную могут играть и выступать. Захарян уже голевую в футболке сборной отдал. Но травмы есть травмы, от них никуда не денешься. Могу пожелать выздоровления и возвращения в строй. Не стал бы говорить, что без них шансы сборной России на победы в матчах с Хорватией и Кипром уменьшились. У нас сейчас состав боевой, Валерий Георгиевич найдет им замены», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

11 ноября сборная России сыграет в Санкт-Петербурге против Кипра. Заключительный матч отбора национальная команда проведет на выезде в Сплите с Хорватией 14 ноября.

Состав сборной России на матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре: Захарян и Самошников не сыграют против Кипра и Хорватии из-за травм