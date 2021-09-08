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Головин пропустит около двух недель из-за травмы в матче с Кипром

11:37
Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин. Фото Reuters
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Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в расположении национальной команды, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

В случае, если лечение пройдет нормально, 25-летний россиянин сможет принять участие в одном из матчей «Монако» после срока восстановления.

Головин получил повреждение мышцы бедра 4 сентября в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (2:0). Из-за травмы футболист не смог принять участие в игре против Мальты (2:0), которая состоялась 7 сентября.

В сезоне-2021/22 Головин принял участие в 7 матчах «Монако» во всех турнирах, на его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12327989

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Иван Торопцев все материалы автора

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