Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал «СЭ» домашнюю победу сборной России над сборной Кипра (6:0) в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.

«Не все силы сборная России потратила на Кипр, и не все голы забила. Основное беспокойство вызывает возможная травма Головина. На скамейке сегодня сидели все, кто должен выйти с Хорватией. Есть странная закономерность: наши игроки странно выглядят, попадая в сборную. Только после пятидесятой минуты, после второго мяча, все стали похожи на себя, стали играть, как мы привыкли, наблюдая за ними в чемпионате. Думаю, что главный матч все равно впереди. Там мы должны настраиваться на то, чтобы лучшие моменты увидеть», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Также бывший владелец «Спартака» высказался о драке болельщиков на матче Россия — Кипр.

«Всякие подобные боестолкновения — неотъемлемая часть футбольного шоу. Главное, чтобы не страдали люди. Если нет травмированных, то в этом ничего такого не вижу. Если подрались между собой россияне, то разберутся, главное, что киприотов не трогали. Лишь бы санкции за это не последовали. А мы с собой договоримся», — добавил Червиченко.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Сборная России по футболу (22 очка) после девяти матчей квалификации ЧМ-2022 занимает первое место в группе Н. Заключительный матч групповой стадии сборная России проведет на выезде против сборной Хорватии.