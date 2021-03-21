Мирзов прокомментировал вызов в сборную России

Полузащитник «Химок» и сборной России Резиуан Мирзов 21 марта во время общения с журналистами рассказал о вызове в национальную команду.

«Спасибо всем за поздравления. Конечно, положительные эмоции, я рад вернуться в сборную после такой паузы. Сейчас у нас новая цель — попасть на чемпионат мира, надо решать эту задачу», — заявил Мирзов.

Сборная России готовится к трем предстоящим матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24 марта Россия на выезде сыграет с Мальтой, 27 марта команда в Сочи примет сборную Словении, а 30 марта в гостях встретится со Словакией.