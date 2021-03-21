Кутепов о потере места в составе «Спартака»: «Не сказал бы, что у меня был какой-то особый статус»
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал о своем отношении к потере места в стартовом составе красно-белых.
«Не сказал бы, что у меня был какой-то особый статус. В футболе все меняется очень быстро. Сегодня ты запасной, завтра — основной. Убедился на своем опыте. Тут нет ничего удивительного».
В сезоне-2020/21 Кутепов провел 13 матчей за «Спартак», в 7 из которых он появился в стартовом составе. На счету защитника пять желтых карточек и ни одного результативного действия.
В марте сборная России проведет три матча в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Команда сыграет с Мальтой (24 марта), Словенией (27 марта) и Словакией (30 марта).
(Игорь Рабинер)
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