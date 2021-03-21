Кутепов рассказал о подготовке к матчу против Мальты
Защитник «Спартака» и сборной России Илья Кутепов рассказал о подготовке к матчу против Мальты в рамках отборочного турнира ЧМ-2022.
«Фамилий игроков не знаю. Сейчас собрались почти все ребята, с сегодняшнего вечера начинаем конкретно разбирать соперника, будем смотреть, готовиться», — сказал Кутепов.
Сборная России сыграет с Мальтой на выезде 24 марта, начало встречи — в 22.45 (мск). Россия проведет еще одну выездную встречу со Словакией (30 марта), а также один домашний матч против Словении (27 марта).
(Игорь Рабинер)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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