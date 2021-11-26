Кудряшов объяснил, зачем закрыл комментарии в Instagram после автогола с Хорватией

Защитник сборной России Федор Кудряшов в интервью «СЭ» рассказал реакции социальных сетей после матча с Хорватией.

— После игры мне сестра написала: «Ничего не читай, я за тебя все прочитала. Мы тебя любим, мы с тобой». Закрыл комментарии в Instagram. Понимал, что сейчас обрушится волна негатива. Переживал не за себя, а за близких — супругу и дочку. У них тоже есть аккаунты. Но потом я увидел, что большинство людей, процентов 85-90, не злословили, а реально поддерживали. До сих пор получаю теплые слова, это приятно.

14 ноября сборная России на выезде проиграла Хорватии (0:1), единственным голом в матче оказался автогол Кудряшова. Из-за поражения российская команда не смогла напрямую выйти на ЧМ-2022, теперь россиянам предстоит принять участие в стыковых матчах.

Федор Кудряшов: монолог об автоголе с Хорватией в матче отбора ЧМ-2022