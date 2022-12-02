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Кубо — после выхода Японии в плей-офф ЧМ-2022: «Не стоит недооценивать Азию»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник сборной Японии Такефуса Кубо прокомментировал победу над Испанией (2:1) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

«Есть мы, Австралия, Саудовская Аравия были очень близки к пле-офф... не стоит недооценивать Азию . Такой победы над таким большим соперником, как Испания, никто не ожидал. Мы надеемся, что историческим вечером станет матч 1/8 финала против Хорватии. Наверняка это будет ночь, которая может изменить историю нашего футбола.

В первом тайме я не чувствовал особой опасности от испанцев. Наш план во 2-м тайме был в том, чтобы прессинговать. Другая команда при равном счете начала выбивать мячи подальше от своих ворот. Но с помощью болельщиков мы остаемся здесь еще как минимум на один матч. Надеюсь, это бесплатно», — цитирует L'Equipe Кубо.

В 1/8 финала Япония сыграет с Хорватией 5 декабря, а Испания встретится с Марокко на день позже.

 
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