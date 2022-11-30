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Сегодня, 20:43

Ковачич назвал сильные стороны сборной Бельгии перед матчем ЧМ-2022

Виктория Кравченко
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Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич рассказал, что думает о предстоящем матче третьего тура групповой стадии ЧМ-2022 с командой Бельгии.

Встреча состоится 1 декабря. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«У бельгийцев очень сильная команда. Лукаку — топовый футболист, я играл вместе с ним в «Челси» и видел, как он хорош. Де Брейне уже много лет входит в число лучших полузащитников в мировом футболе. Но на чемпионате мира может случиться всякое», — цитирует Ковачича Альфредо Педулла.

Сборная Хорватии набрала четыре очка и лидирует в группе. Бельгия занимает третью строчку с тремя баллами в активе.

Матео Ковачич
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Хорватии по футболу
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