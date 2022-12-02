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Сегодня, 14:22

Колыванов сравнил выступление сборных Германии и Бельгии на ЧМ-2022

Алина Савинова
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов сравнил игру национальных команд Германии и Бельгии на чемпионате мира-2022.

«У бельгийцев еще десять лет назад была талантливая и перспективная сборная, которая ничего не выиграла. Не могу ответить, кто стал большим разочарованием. Обе команды провели не самые лучшие свои матчи, поэтому не прошли дальше», — цитирует Колыванова «Газета.Ru».

По итогам трех туров группового этапа чемпионата мира-2022 Германия и Бельгия заняли 3-е место в своих группах, набрав по 4 очка, и не смогли выйти в плей-офф мирового первенства.

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Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/12/02/19175707.shtml
Игорь Колыванов
Чемпионат мира по футболу
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
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