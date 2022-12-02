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Сегодня, 14:33

Анри, Компани и тренер Головина могут возглавить сборную Бельгии

Иван Торопцев
Корреспондент
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Тьерри Анри.
Фото Global Look Press

Тьерри Анри и Венсан Компани претендуют на пост главного тренера сборной Бельгии после ухода Роберто Мартинеса, сообщает RTBF.

Мартинес объявил о своем уходе из национальной команды в четверг, 1 декабря после вылета команды с ЧМ-2022. Анри входил в тренерский штаб Мартинеса на турнире. Компани — бывший капитан сборной Бельгии, на его счету 4 гола в 89 матчах за национальную команду в качестве футболиста. Сейчас он тренирует английский «Бернли».

Также на звание главного тренера сборной Бельгии претендует Филипп Клеман, который сейчас работает в «Монако».

Роберто Мартинес возглавлял сборную Бельгии с августа 2016 года, под его руководством команда занимала третье место на ЧМ-2018 в России. На ЧМ-2022 в Катаре бельгийцы заняли третье место в группе F с 4 очками в 3 матчах и не смогли пробиться в плей-офф.

Венсан Компани
Тьерри Анри
Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Филипп Клеман
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