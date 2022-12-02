Бушуев — о вылете Германии с ЧМ-2022: «Если команда не выходит из группы, то вина на тренере точно есть»

Главный тренер «Велеса» Денис Бушуев прокомментировал результаты сборной Германии на чемпионате мира-2022 в Катаре. В заключительном туре групповой стадии ЧМ-2022 немцы одержали победу над Коста-Рикой (4:2), но заняли 3-е место в группе и не смогли выйти в плей-офф, уступив сборной Испании по разнице мячей.

«Для всей Германии это трагедия. Хорошо знаю немцев и видел, как уже после матча с Японией многие впадали в футбольную депрессию. Многие после первого поражения уже не верили в сборную. Их можно понять, сборная второй раз подряд застревает в группе. Это уже похоже на закономерность и для немцев это ужасно больно», — цитирует Бушуева Sport24.

Специалист отметил, что у сборной Германии были большие проблемы в линии атаки и большое количество однотипных игроков.

«Флик -хороший тренер, но если команда не выходит из группы, то вина на тренере точно есть. Вешать всех собак на него тоже нельзя, тут провалился полностью весь немецкий футбол. Многие говорят про политику и что немцы утонули в политической повестке, но я с этим не согласен. Это профессиональные спортсмены, и они знают, что политика всегда была, есть и будет. Поэтому они к этому готовы. Причина их невыхода из группы — коллективные футбольные ошибки», — добавил Бушуев.

ЧМ-2022 проходит в Катаре и завершится 18 декабря. По итогам групповой стадии из квартета E вышли Япония и Испания. В матчах 1/8 финала мирового первенства испанцы встретятся со сборной Марокко, 6 декабря, начало — 18.00 мск. Японцы сыграют против Хорватии 5 декабря, также в 18.00 по московскому времени.