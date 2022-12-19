Колыванов: «Борьба за «Золотой мяч» будет между Мбаппе и Месси»

Бывший игрок сборной России Игорь Колыванов оценил вероятность того, что форвард национальной команды Аргентины Лионель Месси получит «Золотой мяч».

«Месси стал чемпионом мира, забил семь мячей, выиграл приз лучшему игроку мира. Мбаппе забил три мяча в финале? Ну вот между ними и будет борьба за «Золотой мяч», — цитирует «Газета.Ru» Колыванова.

23-летний форвард Килиан Мбаппе провел за сборную Франции 7 матчей на ЧМ-2022 и забил 8 голов, став лучшим бомбардиром турнира.

Месси был признан лучшим игроком мирового первенства в Катаре. Аргентинец провел 7 матчей на турнире, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи.