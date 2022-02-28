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Сегодня, 22:30

Тренер сборной России Карпин надеется, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал санкции ФИФА и УЕФА, согласно которым российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернётся на международную арену», — приводит пресс-служба сборной России слова Карпина.

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220228/karpin-1775690483.html
Валерий Карпин
Сборная России по футболу
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  • skrudg

    Так ты сука тут уже в комментах 10 лет воняешь

    28.02.2022

  • Инженер по охране труда

    Да нет, Валерий Георгиевич, всё всерьез и надолго! Рубикон перейден. Но Карфаген должен быть разрушен! Кстати одной из причин, почему римский сенатор Катон требовал уничтожение Карфагена, были человеконенавистнические наклонности его граждан, которые приносили в жертву Молоху грудных младенцев, бросая их в огонь...Прямая параллель с немецкими нацистами, которые жгли людей живьем и их украинскими наследниками в Одессе 2014 года и на Донбассе, где есть стена скорби по убитым детям Донбасса.

    28.02.2022

  • Некто

    бл. здесь есть модераторы? сайт русский, что здесь бандерлоги делают? убирайте их нах _----------- не беспокойся, Шойгу их скоро забанит.

    28.02.2022

  • skrudg

    Модераторы скорее тебя за твое бл. забанят

    28.02.2022

  • Рус23

    бл. здесь есть модераторы? сайт русский, что здесь бандерлоги делают? убирайте их нах и комменты их. Им через 2-3 дня будет, а они на кнопки нажимают.

    28.02.2022

  • Ivan Petrov

    ГЕЙСКО ЛЕЙСБМСКИА европа скоро и по вам танками пройдет сдохните мрази

    28.02.2022

  • Ivan Petrov

    Слава путину срал я на европу епал сша уефа и фифа

    28.02.2022

  • bobbybuzz

    диван, мобилизуйся и приезжай освободитель херов

    28.02.2022

  • tulupp

    В свое время объединенная Европа с удовольствием напала на СССР, теперь все прошло по кругу.

    28.02.2022

  • GiantTemo1

    Сначала просрись хорошо, а то не хочу твоим говном обмазаться, когда с тобой разделаюсь!

    28.02.2022

  • bobbybuzz

    давай петушек, поедешь домой с остальными 200

    28.02.2022

  • Игорь Б

    хайло завали скакунок ,надо будет очко порву

    28.02.2022

  • tulupp

    НАйвный чукотский парень, ничего все равно не отмент

    28.02.2022

  • a_l_p

    ...а логика где? Стыдно должно быть кому... и, самое главное, в связи с чем?

    28.02.2022

  • fell III

    Валера , какой ты наивный , откапывай свой эстонский паспорт и дуй до Иван-города , пока границы не закрыты...

    28.02.2022

  • a_l_p

    ...ящик водки... и обоих обратно...

    28.02.2022

  • bobbybuzz

    ну а если не ссышь и припрешся в Киев, встречу скотыняку как положено

    28.02.2022

  • bobbybuzz

    слышь, рузьге, убирайся нах из Украины, тебя сюда никто не звал, скот имперский

    28.02.2022

  • GiantTemo1

    Слушай, я с вами воюю с 1989 года! Были и победы и поражения, но сейчас я наконец увижу подлинный конец российской империи!

    28.02.2022

  • Бен Ричардс

    Валера, не надо прикидываться ветошью. Никто не сможет отменить эти санкции.

    28.02.2022

  • bobbybuzz

    Вернется на международную арену? Валера, очнись, пора создавать свой ЧМ - роися, беларусь, монголия, лнр и днр

    28.02.2022

  • Игорь Б

    тебе животное лишь бы кишку набить... мне пох.. на твою экономику. Такие как ты молчали 8 лет, закрывали глаза на убиства русских людей,в том числе невинных детей, так что завали хлебало,герой диванных войск!

    28.02.2022

  • hertha-bsc-fan

    К вам россиянам во всем цивилизованном мире относятся как к фашистам. Стыдно должно быть.

    28.02.2022

  • spetrov

    А Бийол тем временем продлил контракт с ЦСКА. Хороший парень. В этом чемпионате открылась новая для него позиция. Вот на него и будем смотреть. Латинская Америка (латинский мир), обратите внимание, в любви с теми не слилась тоже. Пока или не пока - увидим. Тоже вариант.

    28.02.2022

  • GiantTemo1

    Нет, он у тебя исполняет только функцию физического органа! Думать надо, думать и делать выводы, но тебе этого не дано. Ничего, к концу недели по ценам и экономике поймёшь!

    28.02.2022

  • Игорь Б

    в отличия от тебя,использую как надо,а ты скули дальше маминкин сынок

    28.02.2022

  • GiantTemo1

    Используй мозг по назначению!

    28.02.2022

  • Игорь Б

    у тебя в тыкве война..

    28.02.2022

  • GiantTemo1

    Для этого надо выходить на улицу сотнями тысяч и протестовать против войны (пардон, против военной спецоперации)!

    28.02.2022

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