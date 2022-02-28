Тренер сборной России Карпин надеется, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал санкции ФИФА и УЕФА, согласно которым российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок.

«Сказать, что тренерский штаб сборной России разочарован решением ФИФА — значит ничего не сказать. Естественно, рассчитывали, что победитель нашей четверки определится на футбольном поле. Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды. Надеюсь, что санкции ФИФА и УЕФА удастся побыстрее отменить и российский футбол вернётся на международную арену», — приводит пресс-служба сборной России слова Карпина.

Мужская сборная России должна была 24 марта в Москве сыграть с командой Польши в полуфинале стыкового турнира за выход в финальную часть чемпионата мира 2022 года в Катаре. В другом полуфинале встретятся сборные Швеции и Чехии. Победитель турнира выйдет на чемпионат мира, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.