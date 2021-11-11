Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал «СЭ» победу сборной России в матче отборочного турнира ЧМ-2022 против Кипра (6:0).

«Впечатления очень хорошие несмотря на то, что первый тайм вызывал недоумение. Второй тайм все расставил на места. Сыграли великолепно, раскрепощенно. Голы были на любой вкус. Причем играли очень аккуратно, чтобы не получить желтых карточек. Все, что тренеры планировали, было выполнено. Главное, что было еще много игроков в деле, на всех посмотрели. Со всех точек зрения игра удалась», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

14.11.2021 | Хорватия — Россия

Россия набрала 22 очка и лидирует в группе А. У Хорватии 17 очков, второе место и матч в запасе.

В следующем туре сборная России на выезде сыграет с Хорватией. Матч состоится 14 ноября. Начало — в 17:00 по московскому времени.