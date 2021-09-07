Отбор ЧМ-2022 по футболу: сколько очков у сборной России сейчас?
06:15
Сборная России заработала 10 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 до матча с Мальтой (7 сентября, Москва).
Ранее российская команда победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).
Турнирная таблица группы H
|
Группа H
|
И
|
П
|
Н
|
П
|
О
|
1. Россия
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
2. Хорватия
|
5
|
3
|
1
|
1
|
10
|
3. Словения
|
5
|
2
|
1
|
2
|
7
|
4. Словакия
|
5
|
1
|
3
|
1
|
6
|
5. Мальта
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
|
6. Кипр
|
5
|
1
|
1
|
3
|
4
Подробный гид о европейском отборочном турнире ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.
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Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры
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