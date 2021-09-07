Отбор ЧМ-2022 по футболу: сколько очков у сборной России сейчас?

Сборная России заработала 10 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 до матча с Мальтой (7 сентября, Москва).

Ранее российская команда победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).

Турнирная таблица группы H

Группа H И П Н П О 1. Россия 5 3 1 1 10 2. Хорватия 5 3 1 1 10 3. Словения 5 2 1 2 7 4. Словакия 5 1 3 1 6 5. Мальта 5 1 1 3 4 6. Кипр 5 1 1 3 4

Подробный гид о европейском отборочном турнире ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.