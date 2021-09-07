Футбол
Чемпионат мира-2022
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат мира   //    ЧМ-2022

Отбор ЧМ-2022 по футболу: сколько очков у сборной России сейчас?

06:15
Валерий Карпин и Николай Писарев. Фото Instagram
Валерий Карпин и Николай Писарев. Фото Instagram
Теги:

Сборная России заработала 10 очков в группе H отборочного турнира чемпионата мира-2022 до матча с Мальтой (7 сентября, Москва).

Ранее российская команда победила Кипр (2:0), сыграла вничью с Хорватией (0:0), проиграла Словакии (1:2), выиграла у Словении (2:1) и обыграла Мальту (3:1).

Турнирная таблица группы H

Группа H

И

П

Н

П

О

1. Россия

5

3

1

1

10

2. Хорватия

5

3

1

1

10

3. Словения

5

2

1

2

7

4. Словакия

5

1

3

1

6

5. Мальта

5

1

1

3

4

6. Кипр

5

1

1

3

4

Подробный гид о европейском отборочном турнире ЧМ-2022 можно посмотреть здесь.

Россия — Мальта

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

1470 дней на больничной койке. Его называли главным талантом Англии, но в 29 лет он не нужен ни одному клубу
"Заботливая" компания: в Подмосковье обвинили УК в подделке документов
Работодатели назвали самых невостребованных молодых специалистов
Видео: депутат от КПРФ прокомментировал наезд на спортсменку
Польза и вред грибов для организма, как выбирать грибы в магазине
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи отбора чемпионата мира 2022 в сентябре 2021 года — Хорватия, расписание, новости и обзоры